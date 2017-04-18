"ПСЖ" вырвал победу у "Метца"

"ПСЖ" на выезде переиграл "Метц" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции. Парижане дважды поразили ворота соперника в первом тайме, но за 2 минуты до конца основного времени "драконам" удалось сравнять счет. Победу гостям принес победу гол хавбека Блэза Матюиди на 93-й минуте.

Подопечные Унаи Эмери набрали 3 очка и сравнялись с лидирующим в таблице "Монако", но у монегасков есть игра в запасе. "Метц" идет на 15-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Метц" - "ПСЖ" - 2:3 (0:2)

Голы: Кавани, 33 (0:1). Матюиди, 36 (0:2). Жуффр, 78 (1:2). Диабате, 88 (2:2). Матюиди, 90+3 (2:3).

"Метц": Кавасима, Бишевац, Диань, Милан, Ривьере, Юдоль, Лежен (Сарр, 63), Дукуре (Жуффр, 76), Филиппс, Мевлют Эрдинч (Диабате, 72), Нгюетт.

"ПСЖ": Трапп, Максвелл, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Тиагу Мотта, Матюиди, Верратти, Кавани, Ди Мария (Пасторе, 61), Лукас (Гонсалу Гедеш, 76).

Предупреждения: Диань, 42. Кимпембе, 90.

18 апреля. Метц. Стадион "Сен-Симфорьен".