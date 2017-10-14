"ПСЖ" вырвал победу у "Дижона" благодаря дублю защитника Менье

Матч 9-го тура чемпионата Франции "Дижон" – "ПСЖ" завершился победой гостей – 2:1. В составе парижан дублем отметился защитник Тома Менье. Победный гол бельгиец забил в компенсированное ко второму тайму время.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Дижон" – "ПСЖ" – 1:2 (0:0)

Голы: Менье, 70 (0:1). Жанно, 87 (1:1). Менье, 90+2 (1:2).

"Дижон": Рейне, Варро, Джилободжи, Розье, Хаддади, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Саммаритано, 73), Слити (Саид, 72), Марье (Бальмон, 82), Шека, Жанно.

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Берчиче, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Дракслер (Ло Сельсо, 73), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 77), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Неймар, 40. Слити, 42. Кимпембе, 48. Розье, 50. Дани Алвес, 52. Рабьо, 75. Жанно, 89.

Судья: Мигельгорри.

14 октября. Дижон. Стадион Stade Gaston-Gerard.