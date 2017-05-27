"ПСЖ" выиграл Кубок Франции благодаря автоголу "Анже" в компенсированное время

"ПСЖ" в финале Кубка Франции обыграл "Анже" со счетом 1:0. Судьбу поединка решил автогол защитника "Анже" Исса Сиссоко в компенсированное время. Этот результат позволил "Лиону" выйти в Лигу Европы напрямую в групповой этап. Также в этот турнир попал с квалификационного раунда "Бордо", который в лиге 1 стал шестым.

Ранее "ПСЖ" в нынешнем сезоне выиграл Кубок лиги.

Кубок Франции

Финал

"Анже" – "ПСЖ" – 0:1 (0:0)

Гол: Сиссоко, 90+2 – в свои ворота.

"Анже": Летелье, Сиссоко, Тома, Траоре, Мансо, Ндой, Сантамария (Бериго, 90+2), Мангани, Пепе (Тэ, 84), Токо-Экамби, Дьедиу (Бамба, 63).

"ПСЖ": Ареола, Орье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Максвелл, Верратти, Тиагу Мотта, Матюиди, Ди Мария, Кавани, Дракслер (Пасторе, 72).

Предупреждения: Ди Мария, 42. Орье, 45+3. Дьедиу, 57. Траоре, 68.

Судья: Бастьен (Франция).

27 мая. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".