"ПСЖ" в меньшинстве обыграл "Анже", Мбаппе сделал дубль

"ПСЖ" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции обыграл на своем поле "Анже" - 2:1. Парижане на 16-й минуте остались в меньшинстве - за грубую игру с поля был удален Тиагу Мотта. К половине первого тайма хозяева вели в счете 2:0 - дубль на свой счет записал нападающий Кильян Мбаппе. Этого хватило команде для победы.

Парижане набрали 80 очков. Отрыв от ближайшего преследователя - "Монако" - составляет 17 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"ПСЖ" - "Анже" - 2:1 (2:0)

Голы: Мбаппе, 12 (1:0). Мбаппе, 25 (2:0). Токо-Экамби, 75 (2:1).

"ПСЖ": Трапп, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава, Кимпембе, Тиагу Мотта, Дракслер (Нкунку, 76), Верратти, Кавани (Рабьо, 58), Ди Мария (Ло Сельсо, 68), Мбаппе.

"Анже": Бютель, Бамба, Павлович, Тома, Мансо, Мангани, Кеткеофомфон (Туре, 58), Кулибали (Гийом, 78), Сантамария, Тэ, Канга (Токо-Экамби, 58).

Предупреждения: Бамба, 33. Дани Алвес, 57. Тома, 80.

Удаление: Тиагу Мотта (ПСЖ), 16.

Судья: Дезьяж.

14 марта. Париж. Стадион Parc des Princes.

Турнирная таблица чемпионата Франции