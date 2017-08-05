"ПСЖ" уже продал более 10 000 футболок Неймара

После объявления о переходе нападающего Неймара в "ПСЖ" клуб за первые шесть часов продал свыше 10 000 футболок с именем бразильца на спине, информирует France Blue. Средняя цена игровой майки составила 100 евро.
Напомним, что 3 августа форвард выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, после чего подписал соглашение с парижским клубом. На следующий день футболист был представлен в качестве новичка "ПСЖ".
Slim Taller
Ещё одна язва нарисовалась:) Понятно,что shpasic шутит.Но не все читающие шутки понимают.Некоторые и в самом деле считают,что майки основной доход катарских шейхов.
11:31 5 августа
inspire
shpasic, понял, да, что гуру Slim Taller сказал .... если не шаришь, то и не пиши )))
10:29 5 августа
Slim Taller
Сумма отбивается не только на футболках.Есть масса и другой атрибутики.На Неймара будет реализовано больше абонементов.К тому же,основные деньги идут от рекламодателей.Плюс чемпионат Франции будет вызывать повышенный интерес в разных странах.В Бразилии,например.С телекомпаниями будут заключены выгодные контракты на показ матчей.
09:49 5 августа
shpasic
отлично, осталось продать ещё 2 210 000 футболок.
09:19 5 августа