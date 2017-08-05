"ПСЖ" уже продал более 10 000 футболок Неймара

После объявления о переходе нападающего Неймара в "ПСЖ" клуб за первые шесть часов продал свыше 10 000 футболок с именем бразильца на спине, информирует France Blue. Средняя цена игровой майки составила 100 евро.

Напомним, что 3 августа форвард выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, после чего подписал соглашение с парижским клубом. На следующий день футболист был представлен в качестве новичка "ПСЖ".