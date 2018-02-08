"ПСЖ" сыграет с "Марселем" в 1/4 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала Кубка Франции. Соперником действующего обладателя трофея "ПСЖ" будет "Марсель", игра состоится 28 февраля.
Другие пары выглядят следующим образом:
"Гренобль" / "Страсбур"– "Шамбли"
Матчи пройдут 27 и 28 февраля.
Отметим, что "ПСЖ" и "Марсель" на три дня ранее также сыграют в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Voici les affiches des 1/4 de Finale de la @coupedefrance avec un choc entre le @PSG_inside et l'@OM_Officiel !! 🔥🔥 pic.twitter.com/3OFfnSX6Pb– Coupe de France (@coupedefrance) 8 февраля 2018 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/highest/2017-2018/playoff/