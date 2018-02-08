"ПСЖ" сыграет с "Марселем" в 1/4 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала Кубка Франции. Соперником действующего обладателя трофея "ПСЖ" будет "Марсель", игра состоится 28 февраля.

Другие пары выглядят следующим образом:

"Гренобль" / "Страсбур"– "Шамбли"

"Ле Эрбье" – "Ланс"

"Кан" - "Лион"

Матчи пройдут 27 и 28 февраля.

Отметим, что "ПСЖ" и "Марсель" на три дня ранее также сыграют в матче 27-го тура чемпионата Франции.