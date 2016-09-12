"ПСЖ" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Кубка французской лиги

Сегодня состоялась жеребьевка 3-го и 4-го раундов Кубка французской лиги. С этой стадии в борьбу за трофей вступают команды высшего дивизиона страны. Как сообщает пресс-служба турнира, действующий победитель "ПСЖ" в 1/8 финала сыграет с финалистом прошлого розыгрыша турнира "Лиллем". Матчи 3-го раунда Кубка лиги пройдут 25 - 26 октября, а 4-го - 13 - 14 декабря.

Результаты жеребьевки Кубка французской лиги:

"Монако" - "Ренн" / "Лорьян"

"Пари" / "Метц" - "Тулуза" / "Осер"

"Лион" - "Бастия" / "Генгам"

"Сент-Этьен" - "Нанси" / "Кан"

"Шатору" / "Бордо" - "Ницца"

"Нант" / "Анже" - "Лаваль" / "Монпелье"

"ПСЖ" - "Лилль"

"Дижон" / "Сошо" - "Клермон" / "Марсель"