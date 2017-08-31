"ПСЖ" сразу выкупит Мбаппе за 135 миллионов евро и бонусы

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе в ближайшие часы действительно станет игроком "ПСЖ". Причем, по информации RMC, речь идет не об аренде с последующим правом выкупа, как сообщалось ранее, а полноценном трансфере уже в это окно.

Сумма сделки составит 135 миллионов евро, еще 45 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов. При этом до сих пор неясно, как именно парижанам удастся в таком случае обойти правила финансового fair play.

Напомним, что в это трансферное окно "ПСЖ" уже купил нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро.

Окно в Париж. Кильян Мбаппе на пути в "ПСЖ" //

Трансферное окно закрывается. LIVE!