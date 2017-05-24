"ПСЖ" сотрудничает со следствием по делу Пасторе и Ди Марии

"ПСЖ" распространил заявление по поводу обысков у Хавьера Пасторе и Анхеля Ди Марии, которые во вторник провели следователи по подозрению в налоговом мошенничестве. Парижский клуб сообщил, что сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

"ПСЖ" предоставил всю информацию и документы, которые требовали следователи на двух футболистов. Клуб подчеркивает, что все договора этих игроков были составлены на обычных условиях. "ПСЖ" готов ответить на любой запрос по этому делу", - приводит Goal заявление клуба.