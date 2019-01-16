"ПСЖ" снова рассчитывает на Хесе?

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель дал понять, что нападающий команды Хесе Родригес может получить шанс. 25-летний испанец ни разу не сыграл в нынешнем сезоне. Он перешел в "ПСЖ" в 2017 году за 25 миллионов евро и имеет контракт до 2021 года, но его уже дважды отдавали в аренду: в "Лас-Пальмас" и "Стоук Сити".

– У нас открыты двери для всех, – цитирует RMC Тухеля. – Хесе показал сильный характер, потому что его положение в клубе было непростым. Но он тренируется каждый день, он настроен серьезно и хорошо работает. Теперь он с нами. И это очень хорошо.