"ПСЖ" сделал подарок маленькому болельщику, который борется с раком

"ПСЖ" сделал подарок 9-летнему мальчику, который борется с раком. История началась с рассказа двоюродной сестры мальчика, которая в Твиттере написала, что маленький Маэль большой фанат "ПСЖ" и хотел бы получить какой-нибудь подарок. Сообщение быстро разлетелось по интернету и дошло до представителей парижского клуба.

Через несколько дней Маэль получил большой пакет с подарками из "ПСЖ", о чем также рассказала в своем Твиттере сестра мальчика.