"ПСЖ" сделал подарок маленькому болельщику, который борется с раком

"ПСЖ" сделал подарок 9-летнему мальчику, который борется с раком. История началась с рассказа двоюродной сестры мальчика, которая в Твиттере написала, что маленький Маэль большой фанат "ПСЖ" и хотел бы получить какой-нибудь подарок. Сообщение быстро разлетелось по интернету и дошло до представителей парижского клуба.
Через несколько дней Маэль получил большой пакет с подарками из "ПСЖ", о чем также рассказала в своем Твиттере сестра мальчика.
Grâce à tous vos retweets, mon cousin a reçu un enoooorme colis!!!! Il est super heureux!!!! Merci encore à vous tous, je ne pourrais jamais vous remercier assez!!!! pic.twitter.com/DxmQoy9lTu– dine (@BlandineRiant) 22 ноября 2017 г.