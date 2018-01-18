"ПСЖ" размазал "Дижон", Неймар сделал покер

"ПСЖ" разгромил "Дижон" в матче 21-го тура чемпионата Франции - 8:0. Четыре мяча записал на свой счет самый дорогой футболист мира Неймар. Дубль оформил Анхель Ди Мария, еще по одному мячу забили Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе.

"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице, на 11 очков опережая "Лион".

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"ПСЖ" - "Дижон" - 8:0 (4:0)

Голы: Ди Мария, 4 (1:0). Ди Мария, 15 (2:0). Кавани, 21 (3:0). Неймар, 42 (4:0). Неймар, 57 (5:0). Неймар, 73 (6:0). Мбаппе, 77 (7:0). Неймар, 83 - с пенальти (8:0).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Берчиче, Менье, Кимпембе, Дракслер, Верратти (Нкунку, 61), Ло Сельсо (Рабьо, 78), Кавани, Ди Мария (Мбаппе, 68), Неймар.

"Дижон": Рейне, Варро (Хаддади, 46), Ямбере, Шафик, Розье, Абед (Массуэма, 62), Квон Чхан Хун, Марье, Шека (Бальмон, 72), Жанно, Саид.

Предупреждение: Массуэма, 63.

Судья: Тюаль.