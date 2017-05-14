"ПСЖ" разгромил "Сент-Этьен"

В матче 37-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" на выезде крупно обыграл "Сент-Этьен" – 5:0. По дублю оформили Эдинсон Кавани и Лукас Моура. Парижане занимают второе место в таблице и на три очка отстают от лидирующего "Монако", у которого еще есть игра в запасе. "Сент-Этьен" опустился на восьмую строчку.

В другом поединке "Лион" на выезде одолел "Монпелье" (2:1). Решающий гол на счету Александра Ляказетта. "Ткачи" идут на четвертой строчке в таблице, их соперник – на 15-й.

Уже обеспечившая себе третье место "Ницца" дома уступила "Анже" (0:1). А "Нант" на своем поле разгромил "Генгам" (4:1), поднявшись на седьмую позицию.

Чемпионат Франции

Лига 1

37-й тур

"Сент-Этьен" – "ПСЖ" – 0:5 (0:2)

"Монпелье" – "Лион" – 1:2 (1:2)

Голы: Фекир, 17 (0:1). Ляказетт, 22 (0:2). Мунье, 35 (1:2). Ляказетт, 90+5 (1:3).

"Монпелье": Пьоннье, Конгре, Покорны, Мукьеле, Сессеньон, Будебуз, Лан (Н`Диай, 77), Силла (Мбенза, 66), Скири, Мунье, Иконе (Долли, 82).

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Нкулу, Диакаби, Рыбус, Депай (Вальбуэна, 76), Геззаль (Корне, 46), Фекир (Ферри, 81), Толиссо, Тузар, Ляказетт.

Предупреждения: Мукьеле, 38. Депай, 39. Сессеньон, 41. Силла, 50.

Судья: Летексье.

14 мая. Монпелье. Стадион "Ла Моссон".

"Ницца" – "Анже" – 0:1 (0:1)

Голы: Ндой, 35 (0:1). Токо Экамби, 90+3 (0:2).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Сарр (Бюрнер, 89), Беланда, Суке, Сери, Козьелло (Вальтер, 60), Балотелли, Донис, Марсель (Срарфи, 67).

"Анже": Мишель, Траоре, Сиссоко, Мартинес, Ндой, Сантамария, Тэ (Жан Тахрат, 80), Сюню (Бамба, 61), Капель, Токо Экамби, Пепе (Бериго, 70).

Предупреждения: Сантамария, 24. Беланда, 32.

Судья: Лесаж.

14 мая. Ницца. Стадион "Альянц Ривьера".

"Нант" – "Генгам" – 4:1 (1:0)