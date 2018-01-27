"ПСЖ" разгромил "Монпелье", Кавани побил рекорд Ибрагимовича

В матче 23-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" дома нанес разгромное поражение "Монпелье" со счетом 4:0. В составе парижан дубль оформил нападающий Неймар, а также отличились форварды Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани.

Для уругвайца этот гол стал 157-м в футболке парижской команды. Таким образом, 30-летний игрок стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив по этому показателю Златана Ибрагимовича (156).

"ПСЖ" занимает первое место турнирной таблицы лиги 1, "Монпелье" - седьмое.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"ПСЖ" - "Монпелье" - 4:0 (2:0)

Голы: Кавани, 11 (1:0). Неймар, 40 - с пенальти (2:0). Ди Мария, 70 (3:0). Неймар, 82 (4:0).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва (Маркиньюс, 46), Кюрзава, Менье, Кимпембе, Дракслер (Пасторе, 67), Рабьо (Нкунку, 77), Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария, Неймар.

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Мукьеле (Долли, 77), Козза, Лан, Скири, Самбия, Сьо (Камара, 64), Мбенза (Нинга, 64).

Предупреждения: Кавани, 12. Мендеш, 40. Скири, 55.

Судья: Шнайдер.

27 января. Париж. Стадион Parc des Princes.

Турнирная таблица чемпионата Франции