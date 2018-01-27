"ПСЖ" разгромил "Монпелье", Кавани побил рекорд Ибрагимовича

В матче 23-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" дома нанес разгромное поражение "Монпелье" со счетом 4:0. В составе парижан дубль оформил нападающий Неймар, а также отличились форварды Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани.
Для уругвайца этот гол стал 157-м в футболке парижской команды. Таким образом, 30-летний игрок стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив по этому показателю Златана Ибрагимовича (156).
"ПСЖ" занимает первое место турнирной таблицы лиги 1, "Монпелье" - седьмое.
Чемпионат Франции
Лига 1
23-й тур
"ПСЖ" - "Монпелье" - 4:0 (2:0)
Голы: Кавани, 11 (1:0). Неймар, 40 - с пенальти (2:0). Ди Мария, 70 (3:0). Неймар, 82 (4:0).
"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва (Маркиньюс, 46), Кюрзава, Менье, Кимпембе, Дракслер (Пасторе, 67), Рабьо (Нкунку, 77), Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария, Неймар.
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Мукьеле (Долли, 77), Козза, Лан, Скири, Самбия, Сьо (Камара, 64), Мбенза (Нинга, 64).
Предупреждения: Кавани, 12. Мендеш, 40. Скири, 55.
Судья: Шнайдер.
27 января. Париж. Стадион Parc des Princes.
- Неймар Сантос
- Златан Ибрагимович
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монпелье (Футбол)
- Анхель Ди Мария