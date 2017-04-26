"ПСЖ" разгромил "Монако" и вышел в финал Кубка Франции

"ПСЖ" переиграл "Монако" в матче 1/2 финала Кубка Франции. Парижане забили в ворота соперника 5 безответных мячей. Стоит отметить, что в составе монегасков на поле вышли 6 игроков молодежного состава.

Вчера в финал турнира вышел "Анже", обыгравший "Генгам".

Кубок Франции

1/2 финала

"ПСЖ" - "Монако" - 5:0 (2:0)

Голы: Дракслер, 26 (1:0). Кавани, 31 (2:0). Мбае, 50 - в свои ворота (3:0). Матюиди, 52 (4:0). Маркиньюс, 90 (5:0).

Судья: Тюрпен.

26 апреля. Париж. Стадион "Parc des Princes".