"ПСЖ" разгромил "Монако" и вышел в финал Кубка Франции

"ПСЖ" переиграл "Монако" в матче 1/2 финала Кубка Франции. Парижане забили в ворота соперника 5 безответных мячей. Стоит отметить, что в составе монегасков на поле вышли 6 игроков молодежного состава.
Вчера в финал турнира вышел "Анже", обыгравший "Генгам".
Кубок Франции
1/2 финала
"ПСЖ" - "Монако" - 5:0 (2:0)
Голы: Дракслер, 26 (1:0). Кавани, 31 (2:0). Мбае, 50 - в свои ворота (3:0). Матюиди, 52 (4:0). Маркиньюс, 90 (5:0).
Судья: Тюрпен.
26 апреля. Париж. Стадион "Parc des Princes".
resifi
Вот истинный уровень распиаренного Монако!!! Надеюсь Ювентус вынесет эту помойку!
00:27
Pablo_75
Что это было? Действительно сдали матч? Вадим Васильев в интервью сказал, что два турнира приоритетны, а три - это уже чересчур... На мой взгляд, Монако в этой игре не боролся. Фланги не оборонялись вообще, парижане проходили их как Барселона Осасуну. 5:0 - это очень мало ещё...
00:02