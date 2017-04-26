23:54 26 апреля | ФУТБОЛ — Франция

"ПСЖ" разгромил "Монако" и вышел в финал Кубка Франции

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"ПСЖ" переиграл "Монако" в матче 1/2 финала Кубка Франции. Парижане забили в ворота соперника 5 безответных мячей. Стоит отметить, что в составе монегасков на поле вышли 6 игроков молодежного состава.

Вчера в финал турнира вышел "Анже", обыгравший "Генгам".

Кубок Франции

1/2 финала

"ПСЖ" - "Монако" - 5:0 (2:0)

Голы: Дракслер, 26 (1:0). Кавани, 31 (2:0). Мбае, 50 - в свои ворота (3:0). Матюиди, 52 (4:0). Маркиньюс, 90 (5:0). 

Судья: Тюрпен.

26 апреля. Париж. Стадион "Parc des Princes".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/highest/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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resifi

Вот истинный уровень распиаренного Монако!!! Надеюсь Ювентус вынесет эту помойку!

00:27

Pablo_75

Что это было? Действительно сдали матч? Вадим Васильев в интервью сказал, что два турнира приоритетны, а три - это уже чересчур... На мой взгляд, Монако в этой игре не боролся. Фланги не оборонялись вообще, парижане проходили их как Барселона Осасуну. 5:0 - это очень мало ещё...

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