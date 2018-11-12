"ПСЖ" разгромил "Монако" в выездном матче 13-го тура чемпионата Франции. Парижане забили четыре безответных гола - хет-трик оформил Эдинсон Кавани, а Неймар реализовал пенальти.

"ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице, выиграв все матчи, а "Монако" занимает предпоследнее место.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Монако" - "ПСЖ" - 0:4 (0:2)

Голы: Кавани, 4 (0:1). Кавани, 11 (0:2). Кавани, 53 (0:3). Неймар, 64 - с пенальти (0:4).

"Монако": Бенальо, Сидибе, Б.Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс, Грансир, Пеле, Аит Беннассер, Диоп, Шадли (Мбула, 21. Исидор, 49), Фалькао (Массенго, 69).

"ПСЖ": Ареола, Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Нкунку (Шупо-Мотинг, 77), Дракслер (Нсоки, 69), Рабьо, Неймар, Мбаппе, Диаби (Ди Мария, 77), Кавани.

Судья: Бюке.

11 ноября. Монако. Стадион "Луи II".