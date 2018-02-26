"ПСЖ" разгромил "Марсель", но потерял Неймара

"ПСЖ" в матче 27-го тура чемпионата Франции обыграл на своем поле "Марсель" - 3:0. По голу в составе парижан забили Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе, еще один мяч в свои ворота провел игрок "южан" Роланду.

Парижане увеличили отрыв от преследователей в турнирной таблице. "Монако" отстает на 14 очков, "Марсель" - на 16.

Отметим, концовку матча "ПСЖ" доигрывал вдесятером. Травму получил бразильский нападающий Неймар. Он неудачно поставил ногу в борьбе за мяч и покинул поле на носилках.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"ПСЖ" - "Марсель" - 3:0 (2:0)

Голы: Мбаппе, 10 (1:0). Роланду, 27 - в свои ворота (2:0). Кавани, 55 (3:0).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Диарра (Тиагу Мотта, 61), Ло Сельсо (Дракслер, 71), Рабьо, Мбаппе (Ди Мария, 61), Кавани, Неймар.

"Марсель": Пеле, Сакаи (Сарр, 59), Рами, Роланду, Амави, Товен, Замбо, Луиз Густаву, Пайет, Окампос (Сансон, 38), Жермен (Нжи, 73).

Предупреждения: Окампос, 20. Роланду, 32. Тиагу Силва, 33. Кавани, 45+1. Жермен, 49. Диарра, 57. Амави, 60. Дани Алвес, 75. Нжи, 75. Тиагу Мотта, 82. Ди Мария, 89.

Судья: Бастьен.

25 февраля. Париж. Стадион Parc des Princes.