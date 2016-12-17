"ПСЖ" проиграл "Генгаму"

"ПСЖ" в 18-м туре чемпионата Франции уступил на выезде "Генгаму" со счетом 1:2. Голы в составе хозяев забили Янни Салибюр и Нилл Де Пов. Для парижан это третий матч подряд в Лиге 1, в котором команда не может одержать победу.
Чемпионат Франции
Лига 1
18-й тур
"Генгам" - "ПСЖ" - 2:1 (0:0)
Голы: Салибюр, 66 (1:0). Де Пов, 70 (2:0). Кавани, 80 (2:1).
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал, Икоко, Салибюр, Диалло, До, Коко, Бриан, Де Пов (Дидо, 79).
"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Орье, Кюрзава, Маркиньюс, Тиагу Мотта (Крыховяк, 46), Матюиди, Верратти, Нкунку (Огюстен, 72), Кавани, Ди Мария (Лукас, 62).
Судья: Фортель.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/