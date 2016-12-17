20:57 17 декабря | ФУТБОЛ — Франция

"ПСЖ" проиграл "Генгаму"

0
0
0

"ПСЖ" в 18-м туре чемпионата Франции уступил на выезде "Генгаму" со счетом 1:2. Голы в составе хозяев забили Янни Салибюр и Нилл Де Пов. Для парижан это третий матч подряд в Лиге 1, в котором команда не может одержать победу. 

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур 

"Генгам" - "ПСЖ" - 2:1 (0:0)

Голы: Салибюр, 66 (1:0). Де Пов, 70 (2:0). Кавани, 80 (2:1). 

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал, Икоко, Салибюр, Диалло, До, Коко, Бриан, Де Пов (Дидо, 79).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Орье, Кюрзава, Маркиньюс, Тиагу Мотта (Крыховяк, 46), Матюиди, Верратти, Нкунку (Огюстен, 72), Кавани, Ди Мария (Лукас, 62).

Судья: Фортель.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ