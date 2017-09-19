"ПСЖ" продлит контракт с Эмери в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Руководство "ПСЖ" продлит контракт с главным тренером Унаи Эмери, если клуб дойдет до полуфинала Лиги чемпионов. В контракте специалиста есть пункт об автоматическом продлении соглашения.

Экс-наставник "Спартака" возглавил "ПСЖ" в 2016 году и выиграл с ним Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В текущем сезоне парижане одержали шесть побед в шести матчах чемпионата, а в Лиге чемпионов стартовали с разгромной победы над "Селтиком" (5:0). Также в группе "ПСЖ" сыграет с "Баварией" и "Андерлехтом".