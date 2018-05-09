01:51 | Футбол — Франция

"ПСЖ" пригласил на церемонию награждения Кубка Франции капитана проигравшей команды


Капитан "Ле-Эрбье" Себастьян Флошон вместе с игроками "ПСЖ" принял участие в церемонии награждения победителей Кубка Франции. Парижане во вторник, 8 мая, обыграли клуб 3-го дивизиона (2:0), для которого выход в финал национального кубка стал историческим событием. Чтобы проявить дань уважения полупрофессиональному клубу победители пригласили капитана соперника поднять трофей.

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