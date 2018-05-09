"ПСЖ" пригласил на церемонию награждения Кубка Франции капитана проигравшей команды

Капитан "Ле-Эрбье" Себастьян Флошон вместе с игроками "ПСЖ" принял участие в церемонии награждения победителей Кубка Франции. Парижане во вторник, 8 мая, обыграли клуб 3-го дивизиона (2:0), для которого выход в финал национального кубка стал историческим событием. Чтобы проявить дань уважения полупрофессиональному клубу победители пригласили капитана соперника поднять трофей.

C'est ça l'esprit de la @coupedefrance 🤩

Le capitaine des Herbiers qui lève la Coupe avec Thiago Silva 🙌🏆🙌#VHFPSG pic.twitter.com/hG75QNfBcT – Coupe de France (@coupedefrance) 8 мая 2018 г.