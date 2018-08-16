"ПСЖ" презентовал Тило Керера

Бывший защитник "Шальке" Тило Керер представлен в качестве игрока "ПСЖ", информирует пресс-служба клуба.

21-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2023 года. Керер стал всего лишь вторым новичком "ПСЖ" этим летом после Джанлуиджи Буффона.

- Не мог себе представить лучшего клуба для моего дальнейшего прогресса и достижения целей, - цитирует пресс-служба клуба Керера.

Футболист дебютировал в Бундеслиге в составе "Шальке" в 2016 году. За два сезона он повел 59 матчей, в которых забил 4 гола во всех турнирах. В сезоне-2017/18 Керер был признан одним из ключевых игроков гельзенкирхенской команды, которая завершила сезон на втором месте чемпионата Германии.