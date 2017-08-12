"ПСЖ" предложит "Монако" 60 миллионов евро за трансфер Фабинью

"ПСЖ" не удается договориться с "Монако" о трансфере нападающего Кильяна Мбаппе, но клубы почти договорились о переходе опорного полузащитника Фабинью, сообщает L'Équipe. По информации источника, парижане заплатят за 23-летнего бразильца 60 миллионов евро.

Отметим, что монегаски отклонили предыдущие предложение "ПСЖ" в рамзмере 45 миллионов евро.

Альтернативой Фабинью является 25-летний хавбек "Порту" Данилу Перейра, в контракте которого прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. Несмотря на это, именно игрок "Монако" является приоритетным вариантом для парижан.