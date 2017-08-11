"ПСЖ" предложил Мбаппе больше, чем тот просил у "Монако"

"ПСЖ" предложил 18-летнему Кильяну Мбаппе 18 миллионов евро в год до налогообложения, что сделает из парня второго по доходам игрока клуба после Неймара. Распространившая эту информацию L’Equipe отмечает, что нападающий просил у "Монако" 1,4 миллиона евро в месяц, что сложилось бы в 16,8 миллиона в год, однако встретил отказ.

Целый ряд европейских СМИ – испанская Marca, голландский VoetbalInternational, итальянская LaGazettadelloSport – утверждают, что "ПСЖ" уже договорился с "Монако" о трансфере юного форварда. Различаются некоторые данные – в частности, о доли бонуса, но в целом с его учетом речь идет о 180 миллионах евро. "Монако", однако, опроверг факт переговоров с "ПСЖ" в Le Parisien, а также на волне RMC. (Александр ПРОСВЕТОВ)