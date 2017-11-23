"ПСЖ" предлагает Феллаини контракт на четыре года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини входит в сферу интересов "ПСЖ". Парижане предлагают 30-летнему бельгийцу четырехлетний контракт, утверждает Le10Sport.

В "ПСЖ" рассматривают Феллаини в качестве замены полузащитника Тиагу Мотты. Летом у бельгийца истекает контракт с "МЮ", это значит, что с января "ПСЖ" получит право вести переговоры с футболистом, чтобы он присоединился к клубу летом в качестве свободного агента. Феллаини уже отклонил одно предложение "красных дьяволов" о новом контракте.

Феллаини перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Эвертона" в 2013 году. В этом сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах и забил три гола.