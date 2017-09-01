"ПСЖ" после покупки Мбаппе потролил президента "Лиона", опубликовав видео с кенгуру

Пресс-служба "ПСЖ" после подписания нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе пошутила над президентом "Лиона" Жаном-Мишелем Оласом​. Парижане опубликовали в ответ на сообщение одного из пользователей кенгуру, почесывающую свой живот.

Ранее глава "Лиона" на своей странице в Твиттере ретвитнул видео "Нассер Аль-Хелаифи и финансовый фэйр-плей", на котором кенгуру делала неприличные вещи со своими гениталиями. Позже он ретвит удалил.