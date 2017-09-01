"ПСЖ" после покупки Мбаппе потролил президента "Лиона", опубликовав видео с кенгуру

Пресс-служба "ПСЖ" после подписания нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе пошутила над президентом "Лиона" Жаном-Мишелем Оласом. Парижане опубликовали в ответ на сообщение одного из пользователей кенгуру, почесывающую свой живот.
Ранее глава "Лиона" на своей странице в Твиттере ретвитнул видео "Нассер Аль-Хелаифи и финансовый фэйр-плей", на котором кенгуру делала неприличные вещи со своими гениталиями. Позже он ретвит удалил.
Nasser et le Fair-Play Financier pic.twitter.com/wICBKknjX7– Fernando Chachalana (@NandoChachalana) 27 августа 2017 г.
31 августа 2017 г.