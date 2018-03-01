"ПСЖ" после Неймара может потерять еще и Мбаппе

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после четвертьфинала Кубка Франции против "Марселя" (3:0) сообщил, что форвард Кильян Мбаппе получил повреждение голеностопа. Нападающий попросил замену в перерыве встречи.

- Мбаппе ударили по голеностопу, и он попросил замену в перерыве, - приводит Goal слова Эмери. - Надеюсь, что травма несерьезная.

Напомним, в предыдущем матче с "Марселем" (3:0) в рамках чемпионата Франции травму получил форвард "ПСЖ" Неймар. Ему будет сделана операция, из-за чего игрок пропустит от 6 до 8 недель.