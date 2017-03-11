09:59 | ФУТБОЛ — Франция

"ПСЖ" попытается переманить Аллегри по окончании сезона

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Руководство "ПСЖ" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Football Italia. Отмечается, что французский клуб планирует расстаться с Унаи Эмери по окончании сезона из-за неудачного выступления в Лиге чемпионов, где клуб уступил "Барселоне" в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв первый матч со счетом 4:0.

Помимо "ПСЖ" в Аллегри уже долгое время интересуется "Арсенал". Также "ПСЖ" попытается провести переговоры с наставником "Атлетико" Диего Симеоне. На данный момент парижская команда идет на третьем месте в турнирной таблице национального первенства.

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Материалы REN-TV

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