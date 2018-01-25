"ПСЖ" пообещал Неймару отпустить его в "Реал" в случае победы в Лиге чемпионов

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи пообещал Неймару отпустит его в "Реал" в том случае, если парижанам в этом году удастся выиграть Лигу чемпионов, информирует goal.com. 25-летний бразилец уже рассказал своим близким, что хочет по завершении сезона вернуться в Испанию и играть за "Реал".

В мадридском клубе Неймар рассматривается в качестве замены Криштиану Роналду, который может уйти летом. Напомним, что Неймар в "ПСЖ" из "Барселоны" в августе прошлого года за рекордные 222 миллиона евро.