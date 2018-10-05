"ПСЖ" помог "Лиону" в уходе за газоном на стадионе

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас рассказал, что его клуб обратился за помощью к "ПСЖ", чтобы улучшить качество газона. Парижане предоставили лионцам своего специалиста по уходу за газонами англичанина Джонатана Калдервуда.

– Я недавно обращался к "ПСЖ" за помощью в уходе за газонами, – цитирует Le Figaro Оласа. – Попросил выдать нам их консультанта, чтобы помочь решить проблему с полем. "ПСЖ" по-джентльменски согласился помочь. Снимаю шляпу. Калдервуд приезжал к нам на стадион со своими помощниками, они провели проверку газона, дали важные рекомендации. Так что я благодарю "ПСЖ".