"ПСЖ" подписал с Нсоки контракт до 2021 года и потроллил "Барселону"

Защитник "ПСЖ" Стенли Нсоки подписал первый профессиональный контракт с клубом. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2021 года. На него претендовали несколько клубов, включая "Марсель", поэтому "ПСЖ" решил подписать с ним полноценный договор.

При этом в своем Твиттере парижане пошутили над "Барселоной", написав на испанском "Он остается" на фото с Нсоки. Напомним, эту фразу у себя в социальных сетях написал защитник "Барселоны" Жерар Пике, сделав фото с Неймаром, который вскоре после этого перебрался в "ПСЖ".

В нынешнем сезоне Нсоки принял участие в трех матчах чемпионата Франции.