"ПСЖ" победил "Генгам" в Кубке Франции, "Монпелье" вырвал победу над "Лорьяном"

"ПСЖ" обыграл "Генгам" со счетом 4:2 в матче 1/16 финала Кубка Франции. В составе победителей по голу забили Маркиньюс, Адриен Рабьо и Хавьер Пасторе. В других встречах "Монпелье" одержал волевую победу над "Лорьяном" (4:3), проигрывая после первого тайма со счетом 1:2. "Ле Эрбье" в гостях был сильнее "Сен-Ло" – 2:1.

Кубок Франции

1/16 финала

"ПСЖ" – "Генгам" – 4:2 (2:1)

Голы: Рабьо, 21 (1:0). До, 25 – в свои ворота (2:0). Тюрам, 33 – с пенальти (2:1). Пасторе, 64 (3:1). Н`Гбакото, 75 (3:2). Маркиньюс, 89 (4:2).

"ПСЖ": Трапп, Берчиче, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Пасторе, Дракслер (Нкунку, 78), Рабьо, Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария.

"Генгам": Юнссон, Кербрат (Сорбон, 63), Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, До, Коко (Бриан, 74), Блас (Салибюр, 80), Фири, Н`Гбакото, Тюрам.

Предупреждения: Берчиче, 36. Ло Сельсо, 41.

Судья: Готье.

24 января. Париж. Стадион "Parc des Princes".

"Монпелье" – "Лорьян" – 4:3 (1:2)

Голы: Буанга, 7 (0:1). Нинга, 10 (1:1). Буанга, 32 (1:2). Самбия, 55 (2:2). Мбенза, 60 (3:2). Нинга, 60 (4:2). Клод Морис, 62 (4:3).

"Монпелье": Берто, Конгре, Мендеш, Мукьеле, Козза (Агилар, 89), Лан, Скири, Самбия, Нинга, Долли, Мбенза.

Предупреждения: Конгре, 6. Мбенза, 86.

Судья: Мийо.

24 января. Монпелье. Стадион "La Mosson".

"Сен-Ло" – "Ле Эрбье" – 1:2 (0:0)

Голы: Бонгонги, 54 (0:1). Бонгонги, 71 (0:2). Монту, 72 (1:2).

Судья: Делажо.

24 января. Сен-Ло. Стадион "Stade Louis Villemer".