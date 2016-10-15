"ПСЖ" переиграл "Нанси", несмотря на дебютный гол Алу Диарра

"Нанси" на своем поле потерпел поражение от "ПСЖ" в матче 9-го тура чемпионата Франции. Победа позволила подопечным Унаи Эмери подняться на второе место в турнирной таблице. Стоит отметить, что у хозяев голом отметился экс-капитан сборной Франции Алу Диарра, вернувшийся в лигу 1 в сентябре этого года.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Нанси" - "ПСЖ" - 1:2 (0:2)

Голы: Моура, 13 (0:1). Кавани, 18 (0:2). Диарра, 55 (1:2).

"Нанси": Нди Ассамбе, Кретьен, Мюратори, Кюффо, Кабако, Диань, Педретти (Аит Беннасер, 80), Гидилей (Манданн, 80), Диарра, Дале, Кура (Диа, 62).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Матюиди, Крыховяк, Верратти, Кавани (Огюстен, 87), Лукас (Бен Арфа, 77), Иконе (Рабьо, 62).

Предупреждения: Кюффо, 70. Кимпембе, 84.

Судья: Лесаж (Франция).

15 октября. Нанси. Стадион "Марсель Пико".