"ПСЖ" переиграл "Анже" и догнал "Монако"

"ПСЖ" на выезде переиграл "Анже" в матче 33-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить, что парижане забили 2 гола, пробив всего 2 раза в створ ворот соперника.

Победа позволила подопечным Унаи Эмери сравняться по количеству очков с лидирующим "Монако", но у монегасков есть еще игра в запасе. "Анже" идет на 12-м месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

33-й тур

"Анже" - "ПСЖ" - 0:2 (0:1)

Голы: Ди Мария, 28 (0:1). Ди Мария, 84 (0:2).

"Анже": Летелье, Траоре, Сиссоко, Тома, Мансо, Мангани, Ндой, Сантамария, Токо Экамби, Дьедиу (Бериго, 82), Пепе (Бамба, 76).

"ПСЖ": Трапп, Максвелл, Орье, Маркиньюс, Кимпембе, Матюиди (Тиагу Мотта, 77), Пасторе (Лукас, 69), Верратти, Рабьо, Кавани, Ди Мария (Гонсалу Гедеш, 90).

Предупреждения: Верратти, 12. Тома, 12. Дьедиу, 58.

Судья: Шапрон.

14 апреля. Анже. Стадион "Раймон Копа".