"ПСЖ" ответил на слова Ибрагимовича о том, что он скучает по зарплате

В пресс-службе "ПСЖ" ответили на слова нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, который заявил, что скучает по своей зарплате в Париже. Le Figaro попросил парижский клуб прокомментировать возникшие слухи о том, что со шведом еще не до конца рассчитались.

– Наш клуб всегда соблюдает обязательства, – ответили в пресс-службе "ПСЖ". – Зарплата игроку была выплачена вовремя. Мы ждем последние документы, чтобы выплатить ему финальный бонус. Если игрок хочет объяснить эти нюансы публично, пусть сделает это. Мы не имеем права, потому что контракт конфиденциален.