"ПСЖ" ответил на претензии Football Leaks

"ПСЖ"​ на официальном сайте выступил с заявлением по поводу опубликованной в пятницу статьи Football Leaks о том, что якобы бывший президент Франции Николя Саркози в 2010 году предложил катарцам приобрести парижский клуб и запустить во франции канал BeIN Sports в обмен на поддержку кандидатуры Катара в выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

"Париж Сен-Жермен" всегда действовал в полном соответствии с законами и правилами. Наш клуб всегда строго соблюдал действующие законы и решительно отрицает утверждения, опубликованные в пятницу. Сумма контракта с катарской компанией QTA была известна УЕФА и широкой общественности с 2014 года.



В 2014 году УЕФА подтвердил наш контракт с Катарским советом по туризму. Принцип этого контракта прост: сегодня положительные результаты "ПСЖ" связаны с Катаром и напрямую приносят пользу его имиджу.



С момента создания финансового "фэйр-плей" "Париж Сен-Жермен" был одним из самых проверяемых и контролируемых клубов в истории. За последние семь лет аудиторы всегда получали исчерпывающую информацию о клубных счетах и ​​контрактах.



"Париж Сен-Жермен" понимает и соглашается с желанием очистить долг европейского футбола и призывает к справедливому регулированию, которое позволяет честно играть и способствует устойчивым инвестициям в футбол.



Франция находится на ведущей позиции по этому вопросу. С 1984 года Национальный директорат по управлению (DNCG) установил строгие правила и обязательства, которые доказали свою эффективность в управлении клубами", – говорится в сообщении.

Football Leaks: Саркози попросил катарцев купить "ПСЖ" в обмен на ЧМ-2022