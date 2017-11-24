"ПСЖ" ответил Кантона: "Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут выброшены в море"

"ПСЖ" в Твиттере ответил экс-форварду "МЮ" Эрику Кантона, который ранее раскритиковал парижан. Клуб ответил футболисту его фразой, произнесенной в январе 1995 года. Кантона тогда ударил ногой фаната, а позже признался, что его слова не имеют смысла.

"Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут выброшены в море", – приводит "ПСЖ" фразу Кантона.

Напомним, ранее Кантона назвал "ПСЖ" маленьким клубом. По его мнению, великие игроки, как Неймар и Хавьер Пасторе, не должны играть за такие команды.