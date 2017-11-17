"ПСЖ" отрицает, что в контракте Неймара есть пункт о выкупе контракта за 222 миллиона евро

Руководство "ПСЖ" отрицает, что в контракте нападающего команды Неймара прописана сумма отступных в размере 222 миллионов евро, сообщает Le Parisien. Бразильский форвард перешел во французский клуб этим летом за эту сумму, которая была указана в его соглашении с каталонцами.

Как сообщили изданию в стане парижан, если бы такой пункт был, он не имел бы юридического веса по причине того, что лига 1 не признает такие контракты.

Напомним, Неймар провел в составе "ПСЖ" 12 матчей, забив 11 мячей и отдав 2 результативные передачи.