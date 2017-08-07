"ПСЖ" отклонил предложение "Арсенала" о переходе Моуры

Руководство "ПСЖ" ответило отказом "Арсеналу" на запрос о трансфере полузащитника Лукаса Моуры, утверждает UOL. Парижане намерены выручить за игрока не менее 30 миллионов евро.

Французский клуб готов отпустить 24-летнего бразильца, если "канониры" включат в трансфер нападающего Алексиса Санчеса, что не устраивает лондонцев.

Примечателен тот факт, что в 2013 году французский клуб приобрел игрока у "Сан-Паулу" за 40 миллионов евро. За четыре года Моура сыграл в 223 матчах за "ПСЖ", забил 45 голов и сделал 47 голевых передач во всех турнирах.