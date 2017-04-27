"ПСЖ" оштрафован на 100 тысяч евро за поведение фанатов

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение наказать "ПСЖ" за поведение фанатов во время финала Кубка лиги с "Монако" (4:1), который прошел 1 апреля на стадионе "Лиона". Фанаты "ПСЖ" устроили беспорядки на трибунах и вырывали кресла, что возмутило лионский клуб, который потребовал компенсации ущерба.

Как сообщает официальный сайт LFP, "ПСЖ" оштрафован на 100 тысяч евро. Также он наказан условно частичным закрытием трибун на два матча. Причем последнее наказание "ПСЖ" отбыл в гостевых встречах с "Анже" и "Метцем".