"ПСЖ" опроверг информацию об интересе к Облаку

Спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике заявил, что клуб не намерен подписывать контракт с вратарем "Атлетико" Яном Облаком. Ранее в СМИ появилась информация о том, что парижане могут подписать соглашение со словенским голкипером в зимнее трансферное окно.

– Данные об интересе "ПСЖ" к Облаку не соответствуют действительности, цитирует Le Parisien Энрике.

В этом сезоне Облак принял участие в 22 матчах на клубном уровне, пропустив 11 мячей. Он выступает за "Атлетико" с 2014 года. Его нынешний контракт с мадридцами рассчитан до конца сезона-2020/21.