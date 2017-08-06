"ПСЖ" окрасил Эйфелеву башню в честь Неймара. Видео

"ПСЖ" празднует победу в 1-м туре чемпионата Франции над "Амьеном" (2:0) и подписание Неймара. Эйфелева башня по инициативе парижского клуба приобрела красно-синие цвета.
Также на большом видеоэкране можно было видеть изображение бразильского новичка и приветственные слова в его честь. Напомним, что 25-летний форвард был представлен болельщикам своего нового клуба на стадионе "Парк де Пренс" перед матчем с "Амьеном".
Even @LaTourEiffel is excited about @neymarjr!! 🔴🔵#BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/PLP6PT664N– PSG English (@PSG_English) 5 августа 2017 г.
Serenky25
Париж давно не франция..а арабские эмираты
07:19 6 августа
баламошка
На главном фаллическом символе Европы написали имя ..я, он этого не достоин.
06:09 6 августа