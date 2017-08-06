05:38 6 августа | Футбол — Франция

"ПСЖ" окрасил Эйфелеву башню в честь Неймара. Видео

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"ПСЖ" празднует победу в 1-м туре чемпионата Франции над "Амьеном" (2:0) и подписание Неймара. Эйфелева башня по инициативе парижского клуба приобрела красно-синие цвета.

Также на большом видеоэкране можно было видеть изображение бразильского новичка и приветственные слова в его честь. Напомним, что 25-летний форвард был представлен болельщикам своего нового клуба на стадионе "Парк де Пренс" перед матчем с "Амьеном". 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Париж давно не франция..а арабские эмираты

07:19 6 августа

баламошка

На главном фаллическом символе Европы написали имя ..я, он этого не достоин.

06:09 6 августа