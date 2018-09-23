"ПСЖ" одержал выездную победу в матче с "Ренном"

"ПСЖ" обыграл "Ренн" (3:1) в матче шестого тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Анхель Ди Мария, Тома Менье и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Единственный мяч "Ренна" в свои ворота забил Адриен Рабьо. Парижане выиграли все матчи и с 18 очками лидируют в чемпионате. У "Ренна" семь очков и 13-я позиция.

В слеюущем туре "ПСЖ" примет "Реймс", а "Ренн" на выезде сыграет с "Амьеном"

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

"Ренн" - "ПСЖ" - 1:3 (1:1)

Голы: Рабьо, 11 - в свои ворота (1:0). Ди Мария, 45 (1:1). Менье, 61 (1:2). Шупо-Мотинг, 83 (1:3).

"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Гренье, Андре, Буриго (Сьебатше, 75), Леа Силики (Бен Арфа, 62), Сарр, Ньянг (Дель Кастильо, 81).

"ПСЖ": Буффон, Менье (Керер, 87), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Дракслер, Верратти (Шупо-Мотинг, 78), Рабьо, Кавани, Ди Мария, Неймар (Нкунку, 90+1).

Предупреждения: Дракслер, 18. Бенсебаини, 19. Бернат, 63. Рабьо, 76. Траоре, 90.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

23 сентября. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

Все о чемпионате Франции - здесь.

Турнирная таблица чемпионата