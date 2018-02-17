"ПСЖ" одержал четвертую победу кряду в лиге 1, разгромив "Страсбур"

В матче 26-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" дома нанес разгромное поражение "Страсбуру" со счетом 5:2. В составе парижан дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани, а также по разу отличились форварды Неймар и Анхель Ди Мария и полузащитник Юлиан Дракслер. У гостей забили хавбек Жан-Эд Аолу и нападающий Стефан Баокен.

Для парижского клуба эта победа стала четвертой подряд в лиге 1.

"ПСЖ" лидирует в национальном первенстве, "Страсбур" занимает 14-е место.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"ПСЖ" - "Страсбур" - 5:2 (3:1)

Голы: Аолу, 6 (0:1). Дракслер, 10 (1:1). Неймар, 21 (2:1). Ди Мария, 22 (3:1). Баокен, 67 (3:2). Кавани, 73 (4:2). Кавани, 79 (5:2).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава, Кимпембе, Диарра (Тиагу Мотта, 58), Дракслер (Нкунку, 82), Ло Сельсо (Пасторе, 58), Кавани, Ди Мария, Неймар.

"Страсбур": Укиджа, Коне, Фулькье, Лала, Мартинес, Сека, Мартен (Ногейра, 90+1), Льенар (Гонсалвеш, 61), Аолу, Баокен, Да Кошта (Саади, 78).

Предупреждения: Дани Алвес, 24. Да Кошта, 45. Фулькье, 57. Тиагу Силва, 68. Лала, 74.

Судья: Леонар.

17 февраля. Париж. Стадион Parc des Princes.

Турнирная таблица чемпионата Франции