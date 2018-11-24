"ПСЖ" обыграл "Тулузу", одержав четырнадцатую победу подряд в чемпионате Франции

"ПСЖ" с минимальным счетом победил "Тулузу" в матче 14-го тура чемпионата Франции. На 9-й минуте отличился нападающий Эдинсон Кавани.

"ПСЖ" набрал 42 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от второго места составляет 15 очков. "Тулуза" с 14 баллами занимает 15 строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"ПСЖ" - "Тулуза" - 1:0 (1:0)

Гол: Кавани, 9.

"ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Менье (Дани Алвес, 69), Маркиньюс, Кимпембе, Дракслер (Нкунку, 80), Верратти (Шупо-Мотинг, 70), Рабьо, Кавани, Ди Мария, Диаби.

"Тулуза": Рейне, Силла, Морейра, Жюльен, Мубандже, Аду, Ману Гарсия, Сидибе (Босток, 72), Доссеви (Дурмаз, 64), Градель, Лейя Исека (Мубеле, 75).

Судья: Бен Эль-Хадж.

24 ноября. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

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