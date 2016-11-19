"ПСЖ" обыграл "Нант", Хесе забил первый гол за парижан

В матче 13-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Нант" со счетом 2:0. Первый мяч за парижан забил новичок команды Хесе, который провел седьмой матч в лиге 1.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"ПСЖ" – "Нант" – 2:0 (1:0)

Голы: Ди Мария, 13 (1:0). Хесе, 90 – с пенальти (2:0).

"ПСЖ": Трапп, Тиагу Силва, Максвелл, Орье, Кимпембе, Тиагу Мотта, Матюиди, Верратти, Ди Мария (Бен Арфа, 37), Лукас (Хесе, 73), Огюстен (Пасторе, 82).

"Нант": Риу, Вискаррондо, Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Томассон (Туре, 86), Илоки (Муамбе, 75), Стемпиньски (Аристегьета, 68), Бамму.

Предупреждение: Томассон, 67.

Судья: Летексье (Франция).