"ПСЖ" обыграл "Лион" благодаря двум автоголам

"ПСЖ" обыграл "Лион" со счетом 2:0 в матче 6-го тура чемпионата Франции. Победная серия парижан в турнире продлилась до шести игр, а "Лион" потерпел первое поражение в сезоне.

Отметим, что оба мяча были засчитаны как автоголы. В моменте с первым голом мяч отскочил от Марселу после удара Эдинсона Кавани, а во втором – Жереми Морель забил в свои ворота после выхода один на один от Кильяна Мбаппе.

Чемпионат Франции

6-й тур

"ПСЖ" – "Лион" – 2:0 (0:0)

Голы: Марселу, 75 - в свои ворота (1:0). Морель, 86 - в свои ворота (2:0).

Нереализованный пенальти: Кавани, 79 (штанга).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава (Берчиче, 73), Рабьо, Тиагу Мотта, Мбаппе, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Кавани, Неймар.

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Менди, Траоре, Тузар, Ндомбеле (Мартинс, 72), Фекир, Депай (Ауа, 90+1), Диас (Корне, 63).

Предупреждения: Тиагу Мотта, 45. Фекир, 55. Неймар, 76. Менди, 79. Тиагу Силва, 81.

Судья: Бюке.

17 сентября. Париж. Стадион Parc des Princes.