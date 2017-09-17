"ПСЖ" обыграл "Лион" благодаря двум автоголам

"ПСЖ" обыграл "Лион" со счетом 2:0 в матче 6-го тура чемпионата Франции. Победная серия парижан в турнире продлилась до шести игр, а "Лион" потерпел первое поражение в сезоне.
Отметим, что оба мяча были засчитаны как автоголы. В моменте с первым голом мяч отскочил от Марселу после удара Эдинсона Кавани, а во втором – Жереми Морель забил в свои ворота после выхода один на один от Кильяна Мбаппе.
Чемпионат Франции
6-й тур
Голы: Марселу, 75 - в свои ворота (1:0). Морель, 86 - в свои ворота (2:0).
Нереализованный пенальти: Кавани, 79 (штанга).
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава (Берчиче, 73), Рабьо, Тиагу Мотта, Мбаппе, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Кавани, Неймар.
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Менди, Траоре, Тузар, Ндомбеле (Мартинс, 72), Фекир, Депай (Ауа, 90+1), Диас (Корне, 63).
Предупреждения: Тиагу Мотта, 45. Фекир, 55. Неймар, 76. Менди, 79. Тиагу Силва, 81.
Судья: Бюке.
17 сентября. Париж. Стадион Parc des Princes.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/
GoaLapagos
ДИКИЙ НЕФАРТ
23:57 17 сентября