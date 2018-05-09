"ПСЖ" обыграл клуб третьего дивизиона и стал победителем Кубка Франции

"ПСЖ" выиграл у "Ле-Эрбье" (2:0) в финальном матче Кубка Франции. Таким образом, в нынешнем сезоне парижская команда завоевала все внутренние трофеи.

В составе победителей отличились Джовани Ло Сельсо и Эдинсон Кавани (с пенальти). "Ле-Эрбье" выступает в третьем дивизионе, в финал Кубка Франции команда пробилась впервые. Для парижан это 12-я победа в национальном кубке в их истории. СЭ вел текстовую трансляцию матча.

В сезоне-2017/18 "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Кубок французской лиги. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала, где уступила "Реалу".

Кубок Франции

Финал

"Ле-Эрбье" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Ло Сельсо, 26 (0:1). Кавани, 74 - с пенальти (0:2).

"Ле-Эрбье": Пишо, Мари, Фофана, Декэр, Пажери, Флошон, Ванбалегем (Дабасс, 62), Жерман (Гбохо, 63), Айкмайер (Кутюрье, 88), Бонгонги, Рошето.

"ПСЖ": Трапп, Дани Алвес (Менье, 86), Тиагу Силва, Маркиньюс, Берчиче, Тиагу Мотта (Дракслер, 68), Рабьо, Ло Сельсо, Ди Мария, Кавани, Мбаппе (Пасторе, 86).

Предупреждения: Берчиче, 15. Пишо, 73.

Судья: Лесаж

8 мая. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс"