"ПСЖ" обыграл "Генгам" в матче второго тура чемпионата Франции

"ПСЖ" обыграл "Генгам" в матче 2-го тура чемпионата Франции. Голами в составе парижской команды отметились нападающие Неймар и Кильян Мбаппе (дубль). У "Генгама" отличился форвард Нолан Ру.

ФРАНЦИЯ. Лига 1 - 2018/2019

2-й тур

"Генгам" - "ПСЖ" - 1:3 (1:0)

Голы: Ру, 20 (1:0). Неймар, 53 - с пенальти (1:1). Мбаппе, 82 (1:2). Мбаппе, 90 (1:3).

"Генгам": Юнссон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Сорбон, 81), Бенезе (Роделен, 66), Коко, Блас, Ру, Тюрам (Салибюр, 75).

"ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Менье, Маркиньюс, Дагба, Рабьо, Бернед (Ло Сельсо, 80), Ди Мария, Неймар, Нкунку (Диаби, 74), Веа (Мбаппе, 46).

Предупреждение: Рабьо, 19.

Судья: Тюрпен (Франция).

18 августа. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".