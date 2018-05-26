"ПСЖ" не станет вмешиваться в конфликт Рабьо со сборной Франции

"ПСЖ" выпустил заявление о решении полузащитника Адриена Рабьо отказаться от включения в расшиернный состав сборной Франции на чемпионат мира-2018. Также парижане пожелали национальной команде успехов на турнире в России.

"Клуб принял во внимание заявление Адриена Рабьо о его нежелании войти в состав сборной Франции на чемпионат мира в России, - приводит French Football News заявление "ПСЖ". - В виду дискуссий, возникших по этой теме в обществе, хотим отметить связь с игроком, который присоединился на нашей академии в 2010 году, после чего стал важной частью основного состава.

К 23 годам он провел з "ПСЖ" 207 матчей в футболке нашего клуба. Адриен - один из самых талантливых игроков из нашей молодежной системы.

"ПСЖ" не станет вмешиваться в ситуацию, которая в первую очередь касается самого футболиста и сборной. Мы уважаем сборные и ценности, которые они олицетворяют. Желаем команде на чемпионате мира всего наилучшего".

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет в группе C с Австралией (16 июня), Перу (21 июня) и Данией (26 июня).

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