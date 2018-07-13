"ПСЖ" намерен увеличить зарплату Неймара

"ПСЖ" намерен обезопасить себя от посягательств на Неймара со стороны "Реала". Как сообщает AS, парижане предложат бразильцу улучшенный контракт и повысят ему зарплату. Сейчас он получает около 37 миллионов евро в год.

По данным источника, "ПСЖ" готов увеличить ее до сопоставимой с зарплатой Лионеля Месси в "Барселоне", которая составляет примерно 50 миллионов евро. "Реал" же видит в Неймаре замену Криштиану Роналду, который ушел в "Ювентус".