"ПСЖ" намерен увеличить зарплату Неймара

"ПСЖ" намерен обезопасить себя от посягательств на Неймара со стороны "Реала". Как сообщает AS, парижане предложат бразильцу улучшенный контракт и повысят ему зарплату. Сейчас он получает около 37 миллионов евро в год.
По данным источника, "ПСЖ" готов увеличить ее до сопоставимой с зарплатой Лионеля Месси в "Барселоне", которая составляет примерно 50 миллионов евро. "Реал" же видит в Неймаре замену Криштиану Роналду, который ушел в "Ювентус".
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ